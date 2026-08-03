New York: in acquisto Boeing
(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'aereonautica, che passa di mano con un aumento del 4,74%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario attuale del gigante aerospaziale statunitense mostra un allentamento della trendline al test del supporto 221 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 230. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 215,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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