New York: pioggia di acquisti su Coherent

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,03%.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Coherent ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 300,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 340,6, mentre il primo supporto è stimato a 260,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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