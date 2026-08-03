New York: preme sull'acceleratore Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Protagonista la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vertiv Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Vertiv Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 243,6 USD con area di resistenza individuata a quota 269,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 226,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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