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A New York corre Vertiv Holdings

Migliori e peggiori
A New York corre Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che tratta in rialzo del 6,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Vertiv Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Vertiv Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 232,5 USD con tetto rappresentato dall'area 251. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 223,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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