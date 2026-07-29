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New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Vertiv Holdings
Ribasso per la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che passa di mano in perdita del 14,38%.
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