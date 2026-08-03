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New York: prevalgono le vendite su Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Seagate Technology
Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che tratta in perdita del 7,02% sui valori precedenti.
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