Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria , con una variazione percentuale del 3,08%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di EssilorLuxottica subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista evidenzia un declino dei corsi verso area 164,4 Euro con prima area di resistenza vista a 171,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 159,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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