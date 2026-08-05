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Parigi: nuovo spunto rialzista per Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Euronext
Apprezzabile rialzo per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.
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