Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di occhialeria , che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a EssilorLuxottica rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 175,8 Euro. Primo supporto individuato a 168,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 182,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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