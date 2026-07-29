Milano 17:18
51.440 -0,50%
Nasdaq 17:18
27.468 -1,06%
Dow Jones 17:18
51.942 -1,53%
Londra 17:18
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Francoforte 17:18
25.468 +0,02%

Parigi: in calo EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo EssilorLuxottica
Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.
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