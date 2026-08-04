Milano 12:07
53.398 +0,99%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:07
10.884 +0,24%
Francoforte 12:08
26.104 +0,40%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Brilla il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un aumento del 2,13%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.404,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 24.933,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.875,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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