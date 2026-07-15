Carburanti, Codacons: "stangata estiva"
(Teleborsa) - Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa che segnano oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete aggravando la stangata estiva sugli italiani. Lo afferma il Codacons, che fornisce i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti.
Il prezzo medio del gasolio torna a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, attestandosi oggi a 2,017 euro al litro con un rincaro netto da +13,5 centesimi di euro rispetto ai prezzi medi del 3 luglio, mentre i listini della verde nello stesso periodo sono saliti in media di +9,4 centesimi. In autostrada il diesel viaggia spedito verso 2,1 euro al litro (2,086 euro il prezzo medio odierno) con un aumento da +11,8 cent rispetto al 3 luglio.
In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio, +4,7 euro un pieno di benzina.
Di fronte a tale situazione il governo non può rimanere a guardare, e deve intervenire con urgenza varando un nuovo taglio delle accise da estendere a tutto il periodo estivo, in modo da alleggerire la spesa per i rifornimenti degli italiani ed evitare l’ennesima stangata sugli spostamenti delle famiglie – conclude il Codacons.
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