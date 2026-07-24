ARERA, in consultazione Quadro strategico 2026-2029: audizioni stakeholder il 10 e 11 settembre

(Teleborsa) - ARERA ha avviato la consultazione sul nuovo Quadro strategico 2026-2029, il documento che delinea gli obiettivi e gli indirizzi di regolazione per i primi quattro anni del mandato settennale della nuova Consiliatura. La stesura è stata preceduta da una fase di incontri informali con i principali portatori di interesse dei settori regolati.



Il documento individua cinque aree trasversali di priorità: sicurezza e resilienza delle infrastrutture; tutela e fiducia di utenti e consumatori; funzionamento efficiente dei mercati e qualità dei servizi; efficacia dell'azione istituzionale, partecipazione e qualità della regolazione; enforcement, controllo e gestione delle crisi. I 25 obiettivi strategici si articolano in tre macro-temi trasversali – tutela del consumatore, dimensione europea e internazionale, efficienza e trasparenza amministrativa – cui si affiancano obiettivi specifici per l'area Ambiente (acqua, rifiuti, telecalore) e per l'area Energia (elettricità e gas).



Le osservazioni al documento potranno essere presentate entro il 15 settembre. Nello stesso periodo di confronto si inseriscono le audizioni periodiche dell'Autorità, in programma a Roma il 10 e 11 settembre, aperte ad associazioni dei consumatori e delle imprese, sindacati, università, centri di ricerca e cittadini, con iscrizione richiesta entro il 2 settembre tramite il form sul sito di ARERA.

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