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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,32%

Il Nasdaq-100 chiude a 29.733,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,32%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+3,32%), che archivia la giornata a 29.733,16 punti.
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