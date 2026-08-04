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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso dell'1,71%
Il Dow Jones chiude a 54.085,94 punti
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04 agosto 2026 - 22.03
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Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+1,71%), che archivia la giornata a 54.085,94 punti.
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