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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo guadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 258,38 punti.
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