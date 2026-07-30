Milano 14:53
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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo perde lo 0,80%, continuando la seduta a 292,49 punti.
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