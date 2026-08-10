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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 270,34 punti, ritracciando dello 0,78%.
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