Francoforte: giornata negativa in Borsa per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso per Auto1, che passa di mano in perdita del 4,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto1, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Auto1 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23,42 Euro. Supporto a 21,92. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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