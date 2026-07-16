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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1
Rialzo marcato per Auto1, che tratta in utile del 2,27% sui valori precedenti.
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