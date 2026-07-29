Milano 10:31
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Londra 10:31
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Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte
Ribasso per Auto1, che tratta in perdita del 12,36% sui valori precedenti.
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