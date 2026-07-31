Milano 14:37
52.373 +0,51%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 14:37
10.913 +0,15%
Francoforte 14:37
25.661 +0,19%

Francoforte: in forte denaro Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Auto1
Brilla Auto1, che passa di mano con un aumento del 4,91%.
Condividi
```