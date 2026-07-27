Milano 14:13
52.100 +0,58%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:13
10.794 +0,54%
Francoforte 14:13
25.496 +1,58%

In evidenza Auto1 sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Auto1 sul listino di Francoforte
Rialzo per Auto1, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,79%.
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