Francoforte: in calo TUI
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per TUI, che mostra un decremento dell'1,81%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TUI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di TUI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,713 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,549. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,877.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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