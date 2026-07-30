Francoforte: brillante l'andamento di TUI

(Teleborsa) - Seduta positiva per TUI , che avanza bene dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, TUI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,547 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,327. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,767.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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