Francoforte: risultato positivo per TUI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per TUI , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,21%, rispetto a +2,04% del MDAX ).





La tendenza di breve di TUI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,393 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,297. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,489.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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