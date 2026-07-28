Francoforte: risultato positivo per TUI
(Teleborsa) - Rialzo marcato per TUI, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,21%, rispetto a +2,04% del MDAX).
La tendenza di breve di TUI è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,393 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,297. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,489.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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