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Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 3,26%.
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