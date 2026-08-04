Londra: scambi in positivo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Bene il Gruppo minerario anglo-australiano , con un rialzo del 2,29%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Rio Tinto mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 72,81 sterline. Rischio di discesa fino a 72,11 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 73,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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