Milano 10:46
52.674 -0,36%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:46
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Francoforte 10:46
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Indicazioni rialziste per Rio Tinto

Finanza
Indicazioni rialziste per Rio Tinto
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta decisamente positiva per il Gruppo minerario anglo-australiano, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 3,30%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 69,55 sterline, con stop loss posto a quota 64,08, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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