Indicazioni rialziste per Rio Tinto

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Seduta decisamente positiva per il Gruppo minerario anglo-australiano , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 3,30%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 69,55 sterline, con stop loss posto a quota 64,08, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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