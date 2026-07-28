Milano 16:41
51.646 -0,79%
Nasdaq 16:41
27.612 -1,53%
Dow Jones 16:41
52.577 +0,70%
Londra 16:41
10.868 +0,80%
Francoforte 16:41
25.403 +0,16%

Londra: scambi al rialzo per Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Admiral Group
Seduta positiva per la società assicurativa, che avanza bene del 3,34%.
Condividi
```