New York: United Health sale verso 460,2 USD
(Teleborsa) - Protagonista la big delle assicurazioni sanitarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che United Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,4%, rispetto a +0,65% dell'indice americano).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 460,2 Dollari USA. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 446,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 441.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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