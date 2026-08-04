New York: giornata depressa per Chevron

(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense , che sta segnando un calo del 2,55%.



L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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