New York: giornata depressa per Chevron
(Teleborsa) - Rosso per il colosso petrolifero statunitense, che sta segnando un calo del 2,55%.
L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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