New York: seduta molto difficile per Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - A picco la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali , che presenta un pessimo -6,46%.



Lo scenario su base settimanale di Alexandria Real Estate Equities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di Alexandria Real Estate Equities sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 51,63 USD. Possibile una discesa fino al bottom 48,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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