Pesante sul mercato di New York NRG Energy

(Teleborsa) - A picco il produttore e distributore di energia elettrica , che presenta un pessimo -14,45%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di NRG Energy rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, NRG Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 132,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 111,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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