Milano 17:35
53.541 +1,26%
Nasdaq 21:14
29.803 +3,57%
Dow Jones 21:14
54.214 +1,95%
Londra 17:35
10.879 +0,20%
Francoforte 17:35
26.202 +0,77%

Pesante sul mercato di New York NRG Energy

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York NRG Energy
(Teleborsa) - A picco il produttore e distributore di energia elettrica, che presenta un pessimo -14,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di NRG Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, NRG Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 132,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 111,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```