Attese positive per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Brillante rialzo per Jungheinrich Ag Pref , parte del MDAX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,24%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 25,6 Euro, con stop loss individuato a quota 23,9 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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