Attese positive per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , tra i componenti del DAX , che chiude la seduta con una flessione dello 0,03%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 72,94 Euro, con stop loss individuato a quota 68,51 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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