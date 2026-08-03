Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref , che lievita del 2,71%.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jungheinrich Ag Pref . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jungheinrich Ag Pref evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,15 Euro. Primo supporto a 24,77. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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