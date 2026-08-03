Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref, che lievita del 2,71%.
La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Jungheinrich Ag Pref. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Jungheinrich Ag Pref evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 25,15 Euro. Primo supporto a 24,77. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 24,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```