Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che mostra un decremento dell'1,95%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Volkswagen AG Pref rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo di Volkswagen AG Pref ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 72,49 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 74,39, mentre il primo supporto è stimato a 70,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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