Milano 17:35
51.802 +0,95%
Nasdaq 19:29
28.353 -0,36%
Dow Jones 19:29
52.013 +0,58%
Londra 17:35
10.736 +0,91%
Francoforte 17:35
25.099 +1,36%

Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo dell'1,65%

Ibex 35 termina gli scambi a 19.585,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo dell'1,65%
Madrid lievita dell'1,65% e archivia la seduta a 19.585,4 Euro.
Condividi
```