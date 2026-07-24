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Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo dell'1,65%
Ibex 35 termina gli scambi a 19.585,4 Euro
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Madrid lievita dell'1,65% e archivia la seduta a 19.585,4 Euro.
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