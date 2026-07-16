Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:38
10.460 -0,53%
24.895 -0,42%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,27%)

Ibex 35 prende il via a 19.327 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,27%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,27%, a quota 19.327 in apertura.
Condividi
```