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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,15%

Ibex 35 chiude a 19.304,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,15%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 19.304,1 Euro.
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