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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,98% alle 04:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,98% alle 04:50
Tokyo mostra una performance del 2,98% alle 04:50 e tratta a 65.861 punti.
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