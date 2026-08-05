"Buy" per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Grande giornata per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 3,38%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Endeavour Mining favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 36,36 sterline con stop loss fissato a quota 32,91 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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