Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che lievita del 2,64%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Endeavour Mining resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 36,69 sterline. Supporto visto a quota 36,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 37,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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