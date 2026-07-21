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Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining
Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
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