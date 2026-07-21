Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,54. Il peggioramento di Endeavour Mining è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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