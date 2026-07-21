Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.



Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,54. Il peggioramento di Endeavour Mining è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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