Milano 14:08
52.729 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:08
10.726 +1,32%
Francoforte 14:08
25.055 +0,18%

Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining
Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 2,64%.
Condividi
```