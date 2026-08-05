Milano 17:35
53.447 -0,18%
Nasdaq 20:25
29.643 -0,30%
Dow Jones 20:25
54.530 +0,82%
Londra 17:35
10.888 +0,08%
Francoforte 17:35
26.126 -0,29%

Advanced Micro Devices, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Advanced Micro Devices, quotazioni in calo a New York
In forte ribasso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un -4,92%.
Condividi
```