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Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Insurance
Piccolo scatto in avanti per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che arriva a 586,8 punti.
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