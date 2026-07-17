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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance
Piccolo scatto in avanti per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che arriva a 573,28 punti.
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